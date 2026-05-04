元SKE48の大場美奈（34）が3日までに、インスタグラムを更新。バースデーイベント開催の感謝を示した。「今年もバースデーイベント開催しました」と書き出し、「年々、私のライフステージが変わって、それでもそっと寄り添って見守ってくれるみんなと、久しぶりに会ってお互いの話をする会」と続け、「私が変化している分、みんなも変化していて。好きなことや頑張ってること。いろんなことを聞けるのが楽しくって、これもまた新し