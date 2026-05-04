歌手の小柳ルミ子（73）が3日、インスタグラムを更新。美脚全開のコーディネートを披露した。小柳は「ルミコーデ」と書き出し、「昨日OnAirになったゴールデンウィークSP【タカトシ温水の路線バス…】お久しぶりね…のタカトシさんと初対面の温水さん。ロケもOnAirも楽しかったなぁ！！」と振り返った。そして「私より1回り下の辰年温水さん。私より2回り下の辰年タカトシさん。チームドラゴンで又楽しい旅したいですね」