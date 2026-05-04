タレントの藤本美貴（４１）が２日に自身のインスタグラムを更新。「今日は日本ハムファイターズのファーストピッチさせていただきました♡とても素敵な球場で緊張しましたが楽しく出来ました」と記し、同日の日本ハム−オリックス戦（エスコンフィールド）での自身の始球式を振り返った。フォロワーからは「なんか歳を重ねるごとに綺麗になってませんか」「めっちゃ可愛いのと顔が小さ過ぎてビックリしました」「ミキテ