◆米男子ゴルフツアーキャデラック選手権最終日（３日、フロリダ州／トランプナショナルドラル・ブルーモンスター＝７７３９ヤード、パー７２）新規シグネチャーイベント（昇格大会）の最終ラウンドが行われ、３７位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、３ボギーの７１で回り、通算２アンダーで５３位だった。２０１６年まで世界選手権シリーズ「キャデラック選手権」が行われたブルーモンスターでの、１０年ぶり