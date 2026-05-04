タレント山川恵里佳（44）が3日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。山川はコメントを記さずに、3枚の近影を投稿。白いキャミソール姿でベッドにうつぶせになり、胸元や背中をチラ見せしている。この投稿にフォロワーからは「ますます魅力的で煌めいていて綺麗ですね」「ちょっと、、可愛さ溢れてますよ」「どんどん綺麗になられる」「フケないな〜」とコメントが寄せられている。岩手・盛岡市出身の山川は98年、ミスヤ