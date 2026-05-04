モデルで女優の河北麻友子（34）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。TWICEのモモとの2ショットを披露した。河北は花束やハートの絵文字とともに、ピンクのチュールドレスを身にまとい、リボンで髪をまとめた自身と、白いオフショルのドレス姿のモモとの2ショットを掲載した。豪華ショットにファンからは「プリンセスすぎる」「麻友子ちゃん天使すぎる」「推しと推しの共演は胸熱」「こんなにかわいいママ素敵すぎます」など