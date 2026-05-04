明日5月5日(火・こどもの日)は二十四節気の「立夏」。暦の上では夏の始まりです。7日(木)と10日(日)、11日(月)は、最高気温25℃以上の夏日地点が急増するため、こまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。暑くなり始めの今から、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」ができると良いです。明日5月5日は「立夏」明日5月5日は、二十四節気の「立夏(りっか)」です。暦の上では、この日から立秋の前日までが夏となります。野山に