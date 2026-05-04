小田急線の線路の架線の一部に金属製の巨大な板がもたれているのが見つかりました。【映像】運転を見合わせている小田急線の区間強風が原因とみられ、この影響で小田原線は秦野駅から小田原駅の間で運転を見合わせています。小田急電鉄によりますと、午前5時半ごろ神奈川県松田町を通る小田急小田原線の線路上の架線の一部に、金属製の板がもたれかかっているのが見つかりました。板は、縦が7メートル、横が6メートルほど