ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは3日、カトリック教徒のルビオ国務長官が7日にバチカンでローマ教皇レオ14世と面会する予定だと伝えた。トランプ大統領がイラン攻撃に批判的な教皇を痛烈に批判したことで悪化した米バチカン関係の改善を狙う。合わせてイタリアも訪問する見通し。トランプ氏は4月、教皇がイランの核保有を容認していると一方的に主張し「米大統領を批判する教皇