ゴールデンウィークも残すところ数日となる中、きょう午後から各高速道路の上りで混雑が始まります。【映像】20キロの渋滞が発生する見込みの高速道路ネクスコ東日本によりますと、下りでは今後、東名高速綾瀬スマートインターチェンジ付近で最大20キロなどの渋滞が発生する見込みです。上りは夕方に激しい混雑となりそうで、中央道小仏トンネル付近と関越道坂戸西スマートインターチェンジ付近で最大30キロ、東北道羽生パー