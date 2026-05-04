ゴールデンウイーク到来。この時期、新緑や残雪を求めて山歩きを楽しむ人も多いでしょう。しかし、その「装備」と「覚悟」はいかがでしょうか。日本では、遭難救助に警察や消防が出動した場合、その費用の多くは税金で賄われます。この「公助」の恩恵が、自分の実力や準備不足の免罪符となっていませんか？世界の山岳先進国の事例を見ると、日本の特殊な現状が浮き彫りになります。【ランキング】「登りたい」と思う日本の山TOP6「