河北省秦皇島市海港区はここ数年、ロボット産業におけるイノベーション支援プラットフォーム構築や精密サービス強化などの措置を講じ、企業が技術投入とイノベーション研究開発への取り組みを強化するよう推進し、ロボット産業がL2レベルからL4レベルへと飛躍的にアップグレードするよう後押ししている。新華網が伝えた。海港区にはロボット企業が33社あり、その製品は、工業製造、文化観光・教育、医療・健康、農業サービス、商業