今季、バルトシュ・ガウル監督が就任したサンフレッチェ広島で開幕スタメンを勝ち取り、チーム内で存在感を高めつつあるのが、プロ４年目の山粼大地だ。広島アカデミー出身で、順天堂大を経て23年に広島に帰還したが、昨季までの３年間のリーグ戦通算出場数は18試合。２年目は大怪我でシーズンを棒に振ったが、なかなか出場機会を得られなかった。悔しさを乗り越え、輝きを放ちつつある25歳DFの胸の内に迫った。――◆―