5月4日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 初夏の日差し、でもヒンヤリ 今日の午前中は少しにわか雨の心配がありますが、午後はよく晴れて安定した天気になりそうです。日差しの強さは初夏のようですが、昨日の寒冷前線通過後に冷たい空気が入ってきているため、風がひんやりとしています。予想最高気温は熊本市21℃、阿蘇市乙姫17℃、天草市牛深21℃、人吉市21℃と、5月