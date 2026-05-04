歌手・タレントの和田アキ子（76）が、4日 までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりに料理を楽しんだことを報告した。【写真】「何人前だろう」「すごい品数」“山盛り”の具材が並ぶキッチン披露の和田アキ子和田は「野菜たっぷり豚汁の下準備で〜す」と、キッチンに整然と並べられた大量の具材の写真を投稿。「久しぶりの料理は、ストレス発散になりますね」「アコちゃん食堂、オープンです」と、楽しみながら調理に励む