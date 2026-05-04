きょう5月4日は毎年恒例の「スター・ウォーズの日」。この日にあわせた大型イベントが、今年は横浜・みなとみらい、渋谷、大阪の3都市で初めて同時開催中。7年ぶりの映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を控え、シリーズファンから初心者まで楽しめる多彩なコンテンツが展開される。【画像】この記事に関連するそのほかの写真各エリアごとに異なるテーマで、「スター・ウォー