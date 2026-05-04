先週２勝を挙げた佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。あと１勝で昨年の２７勝に並ぶ。「昨年はいろいろ悔しい思いをしたので今年はその分も勝ちたい」と前向きだ。１１Ｒでは自厩舎のアキュートガールで重賞に挑戦。「先生の指示通りに乗りたい」と気合十分。その前の１０レースでは４連勝中のクレスコユウシャに騎乗。前走の走破時計が優秀なので、昇級戦でも通用しそうだ。その他にも３Ｒのリックメインや、５Ｒ