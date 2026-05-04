プロボクシングの元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝が、２日に東京ドームで行われたＷＢＣバンタム級タイトルマッチで眼窩（がんか）底を骨折していたことが分かった。妻の恵美さんが４日、自身のインスタグラムで明らかにした。井岡は日本男子初の５階級制覇をかけて王者・井上拓真（３０）＝大橋＝に挑戦したが、２、３回にダウンを喫し０―３の判定で敗れた。試合後は頭部外傷のため予定されていた記者会見を