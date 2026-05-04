別居中の子供に会いたい！面会交流で注意すべきこと 父母が平等に持つ子どもに会う権利 子どもに会う権利 子どもと離れて暮らす親が子どももに会うことを面会交流、その権利を面会交流権といいます。子どもに会うだけでなく、電話やメールで連絡をとる、学校行事に参加する、プレゼントを贈るといったことも面会交流に含まれます。 一緒に暮らす親は、原則として、相手の面会交流を拒むことはできません。子どもがど