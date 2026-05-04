ヤミ金でお金を借りたことについて、警察を名乗る人物から「犯罪になる」という連絡があった--そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。公務員である相談者は、1年前に個人間融資のサイトで知り合った人からお金を借りたところトラブルとなり、警察に相談に行きましたが、その時は介入してもらえず、結局話し合いで解決したそうです。ところが、解決から半年くらい経ったころに警察官を名乗る人物から連絡があり、「ヤミ