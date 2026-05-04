確率1/10のくじは10回引けば当たるのか？知れば得するくじの秘密 くじは何回引けば当たる？ 確率10分の1のくじは10回引けば当たるのか？ 当たる確率が10分の1のくじを10回引いても必ず当たるとは限りません。表が出る確率2分の1のコインを2回投げれば必ず表が出るわけではないのと同じです。では、必ず当たりが出る確率というのは、いったいどのくらいなのでしょうか？ これは、次の式で求めることができます。少なくとも