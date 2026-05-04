全国の大学生力士たちが日本一を懸けて戦う全国大会が3日、大分県宇佐市で開かれました。 65回目を迎えたこの大会は昭和の大横綱・双葉山の古里、宇佐市で毎年、開かれています。 大分県出身選手も出場していて、2026年は、団体戦と個人戦にあわせておよそ100人の大学生力士が参加。 これまで、角界で活躍する力士たちも多く参加してきたということで、団体戦では全国トップレベルの12校が日本一を懸けて熱戦を繰り広げてい