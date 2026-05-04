大規模火災に見舞われた大分県大分市の佐賀関で3日、恒例の「ふじ祭」が開かれ復興を願う多くの人が訪れていました。 大分市佐賀関の早吸日女神社でフジの花が咲くこの時期に毎年行われている「ふじ祭」。 ことしの神事では火災からの復興を祈願する祝詞が読み上げられました。 また、お茶席が設けられ訪れた人たちに抹茶が振る舞われました。 このほか、会場では、神社の氏子などでつくる青年会が手拭いを販売。 神社を訪