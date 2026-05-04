大分県日出町のハーモニーランドではゴールデンウィークに合わせた夜間営業が2日夜から始まり、花火の演出も行われるナイトショーなどでにぎわっています。 4月に開園35周年を迎えたハーモニーランド。 夜間営業では、周年に合わせた特別なナイトショーが行われています。 キャラクターたちによるパフォーマンスに加え、大迫力の花火の演出が会場を盛り上げま