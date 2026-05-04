タレントの熊切あさ美（45）が4日までに自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた美背中ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「背中って鍛えると若くみえるんだって」とつづり始めた。「だから背中を動かすってすごく大切。やってみてね」と鍛えた美背筋ショットや、背筋の筋トレ動画を投稿した。ネットでは「凛々しい後ろ姿」「スタイル抜群」「超カッコイイ」「筋肉キレイ」などの声があがった。