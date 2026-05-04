3日夜、名古屋市名東区のマンションで火事があり、40代くらいの男性が重傷です。 【写真を見る】7階建てマンション火災で40代くらいの男性が重傷 搬送時は意識なし 名古屋・名東区 警察と消防によりますと、3日午後8時過ぎ、名東区神月町の7階建てマンションで「白い煙が見える」と近くに住む男性から消防に通報がありました。 消防車など20台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、鉄筋コンクリート7階建てマ