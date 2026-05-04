アイドルグループ・ももいろクローバーZが3日、東京・千駄ヶ谷の東京体育館と周辺エリアにて、結成18周年記念イベント『東京ももクロランド』を開催した。3部にわたる同イベントのオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真たくさん】18周年で涙を流すももクロメンバーメイン会場となった東京体育館周辺とサブアリーナ、隣接するMUFGスタジアム（国立競技場）の外周パークでは、朝からトークショーや映画『幕が上がる』の