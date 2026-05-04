「JAPAN JAM 2026」は、3日目・5月4日（月祝）の公演中止を発表した（会場：千葉・千葉市蘇我スポーツ公園）。「強風の影響により会場内の安全確保が困難と判断した」ことに加え、「交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じている」ことを理由としている。1日券やセット券の払い戻しを行い、「Jフェス」アプリ上の電子チケットはあす（5日）以降は非表示となるが、払い戻しに影響はないとしている。クロークチケットを事前に購入した