お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が3日夜、自身のXを更新。「Z世代」の若者について私見をつづった。Z世代とは、1990年代半ばから2010年代初めごろに生まれた人たちを指すとされ、スマートフォンやSNSが普通に存在する中で育ってきたなどの特徴がある。クロちゃんは唐突に「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね」と投稿。そして「嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と