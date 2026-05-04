フライブルクのMF鈴木唯人が3日、ブンデスリーガ第32節のボルフスブルク戦(△1-1)で右肩付近を痛めて負傷交代を余儀なくされた。鈴木はUEFAヨーロッパリーグ(EL)準決勝第1戦のブラガ戦に続く先発出場。リーグ戦では4試合ぶりの先発出場だった。ところが後半33分、中盤でボールを受けた鈴木が味方に繋いだところで、相手のクロアチア代表MFロブロ・マイェルから遅れて上半身に激しく接触されるファウルを受けてピッチに倒れ込ん