F1マイアミ GP決勝 サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム 天気：曇り 路面状況：ドライ 気温：26.9℃ 路面温度：35.6℃ F1マイアミ GPの決勝がマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:33:19.273で優勝。2位は（+3.264）で4番グリッドスタートのL.ノリス