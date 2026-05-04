SUUNTO Japanは5月8日、オープンイヤー型イヤホン「Suunto Spark」をスント公式サイト、スント取り扱い店で発売する。カラーはブラック、ホワイト、コーラルオレンジの3色で、価格は2万9700円。●両手がふさがっても首を振るだけ操作可能 片耳約10gの軽量設計新製品は、スント初となるオープンイヤー型イヤホンで、低音用と高音用の独立したドライバーを組み合わせたマルチドライバーシステムを採用している。コーデックでは