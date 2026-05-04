ロンドンで開催中の卓球世界選手権団体戦に出場している女子選手が警備員から性的被害を受けた問題で、台湾代表の鄭佳奇コーチが３日、自身のインスタグラムのストーリーズを投稿。「メディアの皆さま」として、２次被害を起こさないよう関連ニュースから選手情報の削除するよう協力を求めた。「ロンドン世界卓球選手権において不適切な身体接触のあるチームの選手については、選手を守るため、選手情報を関連報道から削除するよ
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