釧路地方気象台は３日午後、北海道釧路市で桜が開花したと発表した。網走地方気象台も同日午前に開花を観測。気象庁の観測地点では今季最後の開花となり、１月９日に沖縄県・宮古島をスタートした桜前線は約４か月でゴールを迎えた。釧路地方気象台の職員が３日午後３時３０分頃、釧路市内の柳町公園にあるエゾヤマザクラの標本木で５輪以上の開花を確認した。１９７２年の統計開始以降、２０２４年と並ぶ２番目の早さで、平年