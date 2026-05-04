◆園田競馬１日目（５月４日）《下原理》５６勝。ヨウタウッドテール（４Ｒ）に力が入る。「転入初戦が２着だったので楽しみ」（◎）。クラシカルカイザー（８Ｒ）も「能力は高そう」（◎）。マミエミモモタロー（１０Ｒ）は「２歳時は活躍した馬。強敵相手でも期待している」（◎）。チュッチュポッポ（１２Ｒ）も「能力はある。１番枠に入ったので、どう乗るか」（◎）。《田野豊三》４９勝。お薦めはナムラデュラン