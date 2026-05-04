バッグにチャームを付けて、自分好みのカスタマイズをするのが流行中。【Francfranc（フランフラン）】では、おしゃれで大人っぽい「チャーム」を販売しています。今回は、そのなかでも可愛いもの好きさんがおすすめするアイテムをご紹介。お買い物の参考にしてみて。 さりげないロゴが大人っぽい！ 「チャーム ビーズ」は、ファスナートップなどに付けられる小さめカニカンタイプ。カッ