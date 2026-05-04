◆卓球世界選手権団体戦第６日（３日、ロンドン）決勝トーナメント（Ｔ）のシードを決めるリーグ戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子は、同４位の強敵ドイツに３―１で勝利し、３戦全勝で２組を首位通過した。第１試合でカットマンの橋本が団体戦で初出場したが、好調のＳ・ヴィンターに２―３で敗れた。流れを取り戻したい日本は