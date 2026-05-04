テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が４日に放送され、トレーラーハウスが人気を集めていることを取り上げた。羽鳥アナウンサーは「ゴールデン・ウィークです。各地観光スポットは大混雑しているんですけれども、その混雑を回避しながら絶景を楽しんで、そして宿泊できるトレーラーハウスが今人気です」と伝えた。公共交通機関、宿泊施設も混雑、道路も渋滞という中で、番組では一昨年前にオープ