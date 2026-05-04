2日、台湾総統がアフリカ内唯一の国交樹立国を電撃訪問し、中国が反発したことで、両岸（中国と台湾）間の緊張が高まっている。台湾は先月、中国が隣接国の領空通過を妨害したことで取りやめになっていた訪問を、国王の専用機を借りることで実現させた。特に1日に中国が53のアフリカ国交樹立国を対象に無関税政策を施行した直後であり、隙を突かれた中国による報復が予想される。3日、台湾総統府は前日、頼清徳総統がエスワティニ