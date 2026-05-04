フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が4日までに自身のインスタグラムを更新。シンガポールでの“美脚”ショートパンツ姿などを投稿した。自身のインスタグラムで「なんと17年ぶりだった、シンガポール」とつづり始めた。「新しくて刺激的な旅でした」と“美脚”ショートパンツ姿を投稿した。そして「旅友みさとちゃん @misatoshimizu35 と、お仕事で海外に行けたのも嬉しかった」と“サウナの女神”と呼ばれる女優でタ