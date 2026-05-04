カネリョウ海藻はこのほど、海藻のクロメに含まれるフロロタンニン類の一種「6,8′-ビエコール」が、体内の老化物質である終末糖化産物（AGEs）の蓄積を抑制する働きがあるとする研究結果を発表した。同社・海藻科学研究所の吉積一真所長はこのほど、説明会を開き「AGEs阻害効果が医薬品のアミノグアニジンと同等以上に高く、食品由来であるため安全性が極めて高い」と語った。20歳以上の若年女性15人がクロメサプリメントを