ベトジェットエアは、静岡〜ハノイ線を4月28日に開設した。初便に就航に合わせ、静岡空港で記念式典を開催し、静岡県の鈴木康友知事、駐日ベトナム大使館のファム・クアン・ヒエウ氏、富士山静岡空港やベトジェットエアの関係者が出席した。静岡と東南アジアを結ぶ、初の定期便となる。火・木・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA321neoもしくはエアバスA320型機を使用する。所要時間は静岡発が5時間半、ハノイ発が4時間50