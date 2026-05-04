言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物事を進める上での確立された理論、水面を進む泳法、そして畳の上で相手を鮮やかに投げる格闘技の技という、3つの言葉を選びました。戦略的な思考から身体を駆使するスポーツまで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□りー□□よぎ□□いなげヒント：学説や理