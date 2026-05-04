ホルムズ海峡に滞留する船舶＝1日/Stringer/Reuters（CNN）米中央軍は、ホルムズ海峡における「自由な航行の回復」するためにトランプ米大統領が掲げる「プロジェクト・フリーダム」作戦を支援すると発表した。米当局者によると、これは護衛任務ではないという。中央軍は3日夜の声明で、4日から開始されるこの任務は「重要な国際貿易回廊を自由に航行しようとする商船を支援する」ものだと説明した。中央軍のクーパー司令官は、「