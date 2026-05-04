石川県羽咋市で予定されているトキの放鳥まで１か月となった４月３０日、県内で朱鷺（とき）色のライトアップが始まった。ＪＲ小松駅前の広場（小松市）、ＬＡＫＵＮＡはくい周辺の川沿いの遊歩道（羽咋市）、巨大スルメイカのモニュメント「イカキング」があるイカの駅つくモール（能登町）――の３か所で、放鳥前日まで続けられる。４月３０日に羽咋市の遊歩道で行われた式典では、岸博一市長らがボタンを押し、頭上から足元