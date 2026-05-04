「豊臣兄弟！」（NHK）では織田信長（小栗旬）が自分を裏切った浅井長政（中島歩）の小谷城を落とす場面が描かれた。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「江戸時代初期に成立した『信長公記』には、信長が勝利後、長政と父親らの髑髏（どくろ）を酒席に出したとある」という――。■信長は長政の裏切りを信じられず大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）において浅井長政を演じているのは、中島歩さんです。長政は織田信長（小栗旬）の妹・お