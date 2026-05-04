大谷翔平投手（３１）の登板時の打席についてロバーツ監督が頭を悩ませている。次戦５日（日本時間６日）のアストロズ戦に先発予定となっており、ロバーツ監督は打席に立たせる方針でいる。しかし、投手として２勝１敗、防御率０・６０と抜群の安定感を示しているのに対し、打者としては打率２割５分２厘、６本塁打、１３打点、ここ４試合は無安打と波に乗れておらず、負担軽減を思案しているという。指揮官は米メディア「オレ