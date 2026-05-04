ロッテ・益田直也は与えられた役割を黙々とこなしチームに貢献している。益田は2度の最多セーブ、19年から6年連続20セーブ以上挙げるなど、チームがなかなか勝てず苦しんだ時代、Aクラスが常連となりリーグ優勝が目前に迫った2020年代前半と、長きにわたってマリーンズのブルペンを支えてきた。セーブシチュエーションで最後のマウンドにいるのが当たり前の光景だった。昨季は「数字見ても分かる通り、キャリアで一番ダメな