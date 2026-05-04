韓国史上最大級の“結婚詐欺事件”として話題を集めたチョン・チョンジョの収監状況が伝えられた。4月30日、YouTubeチャンネル『読む（읽다）』に「稀代の犯罪者たちの刑務所での近況を読む」と題した動画が公開された。【関連】「もはや犯罪の天才だ」チョン・チョンジョ、刑務所内でも詐欺公開された動画では、猟奇的な詐欺行為で“稀代の詐欺師”と呼ばれたチョン・チョンジョの刑務所生活について語られた。チョン