写真のような雲の切れ間から地上に差し込む光の筋を見たことはあるでしょうか？これは、「天使のはしご（梯子）」と呼ばれる現象です。気象学的には「薄明光線（はくめいこうせん）」といい、雲の隙間から差し込む太陽の光が、放射状に広がって見えます。今回は、この神秘的な光景をつくり出す天使のはしごについて解説します。天使のはしごができるしくみ「天使のはしご」の気象学的な名称は「薄明光線」です。これは、太陽の光が